Scherma: Chiadò (ct Italia spada), 'felice di questo inizio, abbiamo grandi motivazioni'

Tirrenia, 9 ott. – (Adnkronos) – "Le grandi motivazioni che animano me, lo staff e soprattutto ogni singolo atleta sono alla base del lavoro che abbiamo appena impostato. Sono felice di questo inizio e molto fiducioso per il percorso che abbiamo davanti". Queste le parole di Dario Chiadò, neo ct azzurro della spada che al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia sta in questi giorni dirigendo il primo allenamento collegiale delle Nazionali Assolute di spada maschile e femminile.

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Chiadò Scherma, Boscarelli in raduno con la Nazionale di spada del neo CT Chiadò Ecco la lista completa delle atlete convocate da Dario Chiadò: Sara Billi, Francesca Boscarelli, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Marta Ferrari, ...

Scherma, nazionali di spada maschile e femminile in ritiro a Tirrenia Lo staff tecnico del CT Dario Chiadò sarà composto da Alessandro Bossalini, Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Giacomo Falcini, Francesco Leonardi, Daniele Pantoni, Mario Renzulli, Alfredo Rota, ...

