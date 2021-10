Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo è stupenda. E risponde alle critiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Si rinnova l’appuntamento con Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo: la seconda puntata, in onda sabato 9 ottobre su Canale 5, torna a regalarci romantiche storie d’amore ed emozionanti retroscena sul grande giorno di alcune coppie che hanno deciso di raccontarsi senza filtri, davanti alle telecamere. Un format che nei giorni scorsi ha raccolto diverse critiche. Anna Tatangelo, il look è delizioso Se nel corso della prima puntata aveva optato per un completo chic e bon ton, questa volta Anna Tatangelo ci ha sorpreso con un abito dalle linee romantiche, un vero must per le prime settimane dell’autunno, quando le giornate sono ancora abbastanza calde per concedersi gambe e ... Leggi su dilei (Di sabato 9 ottobre 2021) Si rinnova l’appuntamento conda un, il nuovo programma condotto da: la seconda puntata, in onda sabato 9 ottobre su Canale 5, torna a regalarci romantiche storie d’amore ed emozionanti retroscena sul grande giorno di alcune coppie che hanno deciso di raccontarsi senza filtri, davantitelecamere. Un format che nei giorni scorsi ha raccolto diverse, il look è delizioso Se nel corso della prima puntata aveva optato per un completo chic e bon ton, questa voltaci ha sorpreso con un abito dlinee romantiche, un vero must per le prime settimane dell’autunno, quando le giornate sono ancora abbastanza calde per concedersi gambe e ...

Advertising

QuiMediaset_it : Alle 14.10 su #Canale5 secondo appuntamento con #SceneDaUnMatrimonio. @_AnnaTatangelo_ racconta il matrimonio di Al… - _AnnaTatangelo_ : Il carretto passava e quella donna gridava…TUTTI SU CANALE 5 alle 14.00 inizia “Scene da un matrimonio” ??… - MediasetPlay : CI SIAMO ?? La bellissima Anna Tatangelo vi aspetta ora su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con una nuov… - lamentocontinuo : non trovo la 1x04 in italiano o sottotitolata in italiano di scene da un matrimonio AAAAAIUTO - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Alle 14.10 su #Canale5 secondo appuntamento con #SceneDaUnMatrimonio. @_AnnaTatangelo_ racconta il matrimonio di Alessi… -