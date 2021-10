Scaloni sulle condizioni di Lautaro Martinez | “Non posso garantire al 100% la sua presenza contro l’Uruguay”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel, ha aggiornato in conferenza stampadi: “Nonalche ci sarà. Nonconfermare la suaperché oggi pomeriggio ci alleniamo per la prima volta, ma chi giocherà farà bene. Vedremo come stanno quelli che hanno giocato l’altro giorno e oggi è il giorno più faticoso. Acuña è uscito con un fastidio e speriamo che oggi possa allenarsi regolarmente. Poi prenderemo la decisione”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...diper i prossimi due impegni che attendono la nazionale Albiceleste. I medici dell'Inter , infatti, hanno parlato con lo staff medico dell'Argentina e hanno ricevuto rassicurazioni...Lo staff medico di, dettaglia una notizia di Sku Sport, ha parlato di riposo a scopo precauzionale che gli consentirebbe già di giocare nel successivo impegno. L'Inter, invece, vorrebbe ...Alla vigilia della gara contro l'Uruguay, Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa. Uno dei temi affrontati dal c.t. dell'argentina è sulle condizioni di Lautaro Martinez. Prima della gara con i ...Dai quotidiani di oggi arrivano novità importanti sugli infortunati e non solo. Il ritorno del campionato si avvicina, ma adesso siamo ancora in piena sosta per le nazionali. ?? Juve, Rabiot è positiv ...