Sassoli | il muro sarebbe rinnegare nostri i valori A ogni città 10 famiglie rifugiati

Advertising

AniKondor : RT @lucagia18488859: Chi chiede la costruzione del #muro sono principalmente i paesi dell'Est che sono entrati in #Europa grazie all'abbatt… - cescodj1 : RT @SecolodItalia1: Grecia, Danimarca e Austria tra i 13 Paesi Ue che chiedono il muro anti migranti. Sassoli minaccia ritorsioni https://t… - tiber_h : RT @SecolodItalia1: Grecia, Danimarca e Austria tra i 13 Paesi Ue che chiedono il muro anti migranti. Sassoli minaccia ritorsioni https://t… - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Grecia, Danimarca e Austria tra i 13 Paesi Ue che chiedono il muro anti migranti. Sassoli minaccia ritorsioni https://t… - SecolodItalia1 : Grecia, Danimarca e Austria tra i 13 Paesi Ue che chiedono il muro anti migranti. Sassoli minaccia ritorsioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli muro

E in ogni caso, 'davanti a unnon sparisce l'immigrazione: cambiano soltanto le rotte. Occorre assumere le frontiere esterne come frontiere di tutti e lavorare per soluzioni comuni'....Il presidente del Parlamento europeo, David, lancia l'allarme. Un certo "degrado morale" ...allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche "Anche qui un...Il presidente del Parlamento europeo: "L'Unione non può diventare una fortezza contro la povera gente che scappa per la guerra, la fame o da regimi infami" ...Per il presidente dell'Europarlamento il Vecchio continente "non può diventare una fortezza contro la povera gente che scappa da fame, guerra e dittatura" ...