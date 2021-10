Santa Severa | incendio al ristorante “L’Isola del pescatore” | si segue la pista dolosa

(Di sabato 9 ottobre 2021)Marinella – Ancora tutto da chiarire l’che qualche notte fa ha divorato il gazebo deldel” a. All’1 di mattina del 5 ottobre scorso è scattato l’allarme. E ad accorrere sono stati i Vigili del fuoco e i carabinieri di Civitavecchia. Il tempestivo intervento dei pompieri ha circoscritto il fuoco ed evitato che si propagasse agli altri locali. Ma sono scattate le indagini. Sentiti i proprietari della struttura ed esaminate le immagini della videosorveglianza. E due uomini con il volto coperto, approfittando del buio, si sono introdotti nel gazebo e hanno cosparso alcune sedie e un palo di benzina. Restano, però, diversi interrogativi. Il dubbio per gli investigatori è che si possa essere trattato di un atto ...

Marinella, incendio doloso nella notte all'Isola del Pescatore - Due persone nascoste da dei passamontagna hanno appiccato un incendio al gazebo del noto ristorante di, frazione diMarinella, L'Isola del Pescatore , distruggendo alcuni arredi e parte di una struttura esterna. La notizia è stata riportata dal Messaggero questa mattina e i fatti ...Stefano Pettinari per 'Il Messaggero' Isola del Pescatore 2 Attentato incendiario al ristorante l'Isola del Pescatore a. Un fatto inquietante che desta preoccupazione sul litorale a Sud di Roma. Il locale che affaccia sulla spiaggia a ridosso ...