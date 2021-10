San Giovanni Rotondo: ipotesi, irregolarità nella gestione del canile comunale. Quattro indagati Guardia di finanza (Di sabato 9 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Guardia DI finanza: IRREGOLARITA’ NELL’AFFIDAMENTO DELLA gestione DEL canile DEL COMUNE DI SAN Giovanni Rotondo. Quattro indagati. II Comando Provinciale della Guardia di finanza di Foggia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito mirate attività d’indagine volte al riscontro della corretta gestione delle procedure di affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi presso il canile – rifugio comunale di San Giovanni Rotondo (FG). Le indagini, eseguite dai finanzieri della Compagnia di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladiDI: IRREGOLARITA’ NELL’AFFIDAMENTO DELLADELDEL COMUNE DI SAN. II Comando Provinciale delladidi Foggia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito mirate attività d’indagine volte al riscontro della correttadelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi presso il– rifugiodi San(FG). Le indagini, eseguite dai finanzieri della Compagnia di ...

