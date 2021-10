Sampdoria, Dragusin rifiuta la convocazione della Romania U21 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il difensore blucerchiato di proprietà della Juventus, Radu Dragusin, ha rifiutato la convocazione del ct della Romania Under 21 Florian Bratu. “E’ un rifiuto. Sarebbe stato con il nostro consenso. Lo abbiamo convocato, volevo che fosse con noi in U21 – ha dichiarato il commissario tecnico – . È una scelta di Radu, la rispettiamo. Ma credo che ora avesse bisogno della nazionale”. “Si è trasferito in una bella squadra, la Sampdoria, ma dove è difficile giocare. Ha una concorrenza incredibile lì, è complicato da giocare. Volevamo dargli una chance in nazionale” conclude Bratu. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Il difensore blucerchiato di proprietàJuventus, Radu, hato ladel ctUnder 21 Florian Bratu. “E’ un rifiuto. Sarebbe stato con il nostro consenso. Lo abbiamo convocato, volevo che fosse con noi in U21 – ha dichiarato il commissario tecnico – . È una scelta di Radu, la rispettiamo. Ma credo che ora avesse bisognonazionale”. “Si è trasferito in una bella squadra, la, ma dove è difficile giocare. Ha una concorrenza incredibile lì, è complicato da giocare. Volevamo dargli una chance in nazionale” conclude Bratu. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, #Dragusin rifiuta la convocazione della Romania U21. Il ct #Bratu : 'Rispettiamo la sua scelta' - SampNews24 : Ct #Romania: «#Dragusin? Alla #Sampdoria ha troppa concorrenza» - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ? #Sampdoria, #Dragusin dice no alla nazionale ?? Le dichiarazioni del ct #LBDV #LeBombeDiVlad #News - LeBombeDiVlad : ? #Sampdoria, #Dragusin dice no alla nazionale ?? Le dichiarazioni del ct #LBDV #LeBombeDiVlad #News - clubdoria46 : #Sampdoria, occasione per #RaduDragusin a #Cagliari? Ecco perché #Samp -