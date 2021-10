“Salta la finale di Nations League” Il comunicato della Nazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, domani non ci sarà nella finalissima di Nations League. Il giocatore, sarebbe risultato positivo al Covid nell’ultimo giro di tamponi effettuato dalla propria selezione. Non potrà quindi essere della partita, una defezione importante per il proprio ct, che ha sempre creduto nelle qualità del bianconero. Rabiot-Juventus A comunicarlo, pochi istanti fa sul proprio profilo twitter ufficiale è proprio la Nazionale francese. Questo il testo del messaggio: “Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne.” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio Nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrien Rabiot, centrocampistaJuventus efrancese, domani non ci sarà nella finalissima di. Il giocatore, sarebbe risultato positivo al Covid nell’ultimo giro di tamponi effettuato dalla propria selezione. Non potrà quindi esserepartita, una defezione importante per il proprio ct, che ha sempre creduto nelle qualità del bianconero. Rabiot-Juventus A comunicarlo, pochi istanti fa sul proprio profilo twitter ufficiale è proprio lafrancese. Questo il testo del messaggio: “Adrien Rabiot ne pourra pas participer à lade la Ligue des, dimanche à 20h45, contre l’Espagne.” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Rabiot positivo, salta la finale di Nations League - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Adrien Rabiot non disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rabiot positivo, salta la finale di Nations League - - sportli26181512 : #Rabiot positivo al Covid, salta la finale di #NationsLeague: Il centrocampista della Juve non giocherà Francia-Bel… - Italpress : Rabiot positivo, salta la finale di Nations League -