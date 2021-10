Salerno, il comitato centro storico chiede dissuasori contro moto e auto che sfrecciano (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È firmata dai cittadini e i negozianti dell’associazione comitato centro storico alto di Salerno la petizione per la richiesta di interventi volti a ridurre la velocità di automobili e ciclomotori nel centro storico di Salerno ed in modo particolare lungo le vie Romualdo II Guarna e in Largo Abate Conforti. Nella petizione i residenti esprimono preoccupazione per la situazione di lungo pericolo che si verifica sulle strade. Si tratta di vie percorse e attraversate ogni giorno da bambini, ragazzi e familiari che si recano al convitto nazionale e alla Tafuri. Molto esercizi commerciali, si fa notare nel comunicato, hanno ingresso direttamente sulle strade dove non esiste alcun ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– È firmata dai cittadini e i negozianti dell’associazionealto dila petizione per la richiesta di interventi volti a ridurre la velocità dimobili e ciclori neldied in modo particolare lungo le vie Romualdo II Guarna e in Largo Abate Conforti. Nella petizione i residenti esprimono preoccupazione per la situazione di lungo pericolo che si verifica sulle strade. Si tratta di vie percorse e attraversate ogni giorno da bambini, ragazzi e familiari che si recano al convitto nazionale e alla Tafuri. Molto esercizi commerciali, si fa notare nel comunicato, hanno ingresso direttamente sulle strade dove non esiste alcun ...

