Salernitana | contro lo Spezia Kastanos punta alla conferma

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’esordio in Italia in A con la Juventus di Allegri, poi l’anno in Serie B con il Pescara e quello appena passato al Frosinone. Ora Grigorissi è ripreso la massima categoria ea prendersi definitivamente anche il posto da titolare nel centrocampo delladopo esser arrivato in Campania tra lo scetticismo generale di tifosi e addetti ai lavori. Il cipriota classe 1998 ha cominciato a trovare spazio nelle ultime due gareSassuolo e Genoa, recitando un ruolo da protagonista nella prima vittoria in campionato grazie all’assist da fermo per il gol di Djuric ai liguri. Una giocata che non deve rimanere isolata, considerando che la mancanza di continuità ha sempre rappresentato il suo problema principale, in opposizionesua grande versatilità sul campo.