Sala | nuova giunta con sorpresa L' Urbanistica al tecnico Tancredi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si presenta da solo, come cinque anni fa. Perché, come ha detto spesso, il sindaco è un mestiere che prevede solitudine nell'assumere le scelte. Beppepresenta laalle ore 15 inAlessi, dopo tre giorni di trattative soprattutto con il Partito Democratico. Un ottovolante. Dapprima scontro su Pierfrancesco Maran in, poi schiarite con controproposte Dem, poi di nuovo marasma sulle deleghe. In mezzo le mille istante delle correnti. Alla fine, la Segui su affaritaliani.it

Advertising

ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - Agenzia_Ansa : Ecco la nuova giunta Sala a Milano: dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due con meno di 30 anni, prove… - LaStampa : Milano, Beppe Sala presenta la nuova giunta a tempo di record: 6 donne su 12 assessori - infoitinterno : Sala presenta la nuova giunta: «Ora a Roma per i fondi Ue» - zazoomblog : Sala presenta la nuova giunta: «Ora a Roma per i fondi Ue» - #presenta #nuova #giunta: #fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Sala nuova

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Marino in cui ha presentato i nomi dellagiunta. "Partire con tempi adeguati ti dà un vantaggio. Se ...Unae stimolante occasione per vivere, in piena sicurezza, un suolo antico, ma con radici ...45 Spettacolo Teatrale in dialetto bresciano "Piazza Grande" " Comune di CastenedoloCivica dei ...A meno di una settimana dalla schiacciante vittoria contro Luca Bernardo, il riconfermato sindaco Beppe Sala ha già un biglietto per Roma: «Da martedì inizierò a fare il giro dei ministeri: spero che ...Investimento da due milioni di euro per la struttura sanitaria che avrà una sala operatoria, degenza e servizi specialistici ...