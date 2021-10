Sabrina Giannini, chi è: età, altezza, peso, marito e figli, vita privata e carriera della giornalista (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabrina Giannini è una giornalista italiana, conduttrice del programma Indovina chi viene a cena, in onda su Rai Tre. È entrata nel mondo della televisione grazie alle sue inchieste per Professione reporter e poi per Report, ed è stato proprio il suo impegno a narrare eventi in reportage a farle vincere premi come il Golden Chest Argento, per il servizio Report Schiavi del lusso. Oltre al Golden Chest Argento ha vinto altri premi e riconoscimenti, come il Gran Prix Leonardo per il reportage Ipocrisia di Stato nel 2001, e una menzione speciale per il servizio Nient’altro che la verità durante la decima edizione del Premio Ilaria Alpi. Tra le sue inchieste più popolari c’è quella del 1997 sulla tossicità del mercurio presente nell’amalgama dentale d’argento, usato per le otturazioni in odontoiatria. Chi è ... Leggi su tuttivip (Di sabato 9 ottobre 2021)è unaitaliana, conduttrice del programma Indovina chi viene a cena, in onda su Rai Tre. È entrata nel mondotelevisione grazie alle sue inchieste per Professione reporter e poi per Report, ed è stato proprio il suo impegno a narrare eventi in reportage a farle vincere premi come il Golden Chest Argento, per il servizio Report Schiavi del lusso. Oltre al Golden Chest Argento ha vinto altri premi e riconoscimenti, come il Gran Prix Leonardo per il reportage Ipocrisia di Stato nel 2001, e una menzione speciale per il servizio Nient’altro che la verità durante la decima edizione del Premio Ilaria Alpi. Tra le sue inchieste più popolari c’è quella del 1997 sulla tossicità del mercurio presente nell’amalgama dentale d’argento, usato per le otturazioni in odontoiatria. Chi è ...

Advertising

Alessandropans7 : RT @MicheleSpina20: 'Pensavo di aver visto tutto in 25 anni di giornalismo, ma quando sono entrata in questi allevamenti con Essere Animali… - LoveBellaria : RT @MicheleSpina20: 'Pensavo di aver visto tutto in 25 anni di giornalismo, ma quando sono entrata in questi allevamenti con Essere Animali… - babucicu : RT @MicheleSpina20: 'Pensavo di aver visto tutto in 25 anni di giornalismo, ma quando sono entrata in questi allevamenti con Essere Animali… - bibillaqueen : RT @MicheleSpina20: 'Pensavo di aver visto tutto in 25 anni di giornalismo, ma quando sono entrata in questi allevamenti con Essere Animali… - nebbiafatata : RT @RitaBorsatti: @MicheleSpina20 @nebbiafatata Grandissima Sabrina Giannini! ??Seguiamola e sosteniamola! ?????????? -