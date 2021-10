Rugby, United Rugby Championship: la difesa non basta alle Zebre, il Leinster vince comodamente (Di sabato 9 ottobre 2021) Terzo ko per le Zebre in questo avvio di United Rugby Championship e a Dublino il Leinster fatica a scappare via, ma domina fin dal fischio d’inizio e si impone con bonus. Per le Zebre tanta difesa, ma i ragazzi di Bradley non riescono mai a entrare in partita palla in mano e ko netto e meritato. Partenza subito in salita per le Zebre, che dopo due minuti subiscono una punizione a proprio sfavore e sulla touche seguente arriva subito la meta di Scott Penny e Leinster avanti 5-0. Prova a sfidare al piede i dubliners la squadra di Parma, ma è proprio un grubber irlandese a mettere in difficoltà le Zebre e touche offensiva per i padroni di casa. Due rimesse rubate da Zambonin permettono ai bianconeri di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Terzo ko per lein questo avvio die a Dublino ilfatica a scappare via, ma domina fin dal fischio d’inizio e si impone con bonus. Per letanta, ma i ragazzi di Bradley non riescono mai a entrare in partita palla in mano e ko netto e meritato. Partenza subito in salita per le, che dopo due minuti subiscono una punizione a proprio sfavore e sulla touche seguente arriva subito la meta di Scott Penny eavanti 5-0. Prova a sfidare al piede i dubliners la squadra di Parma, ma è proprio un grubber irlandese a mettere in difficoltà lee touche offensiva per i padroni di casa. Due rimesse rubate da Zambonin permettono ai bianconeri di ...

Advertising

Rugbymeet : Niente da fare per le Zebre, Leinster è mostruoso e segna sette mete alla RDS Arena. Pierre Bruno marca l'unica met… - Rugbymeet : Le Zebre in campo alle 14 per la gran sfida con Leinster. Quindici i cambi di Michael Bradley #LEIvZEB #Leinster… - TeleDigitale : #URC #UnitedRugbyChampionship, su Canale 20 la terza giornata - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Urc, niente record per Treviso: turnover e sconfitta con l’Ulster - Rugbymeet : A Belfast la prima sconfitta stagionale per i biancoverdi -