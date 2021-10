Roma, tensioni e scontri con la polizia alla manifestazione dei no Green Pass (Di sabato 9 ottobre 2021) Lanci di oggetti a Piazza del Popolo, un manifestante sale sul tetto di un blindato. Circa 10 mila persone in piazza. Invasa la sede della Cgil, lanciate alcune bombe carta. A Largo Chigi fumogeni e idranti contro i manifestanti Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) Lanci di oggetti a Piazza del Popolo, un manifestante sale sul tetto di un blindato. Circa 10 mila persone in piazza. Invasa la sede della Cgil, lanciate alcune bombe carta. A Largo Chigi fumogeni e idranti contro i manifestanti

