Roma: rifiuti e Giubileo 2025. Michetti: “Proporrò Bertolaso come commissario” (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – “Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il Sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000”. Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. “Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale – prosegue Michetti – che peraltro si trova sull’orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo”, conclude ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021)– “Mi piacerebbe che Guidoassumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di, cosìfece con il Governo Berlusconi per risolvere l’emergenzaa Napoli e con il Sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare ildel 2000”. Così in una nota Enrico, candidato sindaco diper il centrodestra. “Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale – prosegue– che peraltro si trova sull’orlo di una emergenzae deve organizzare proprio ildel. Sono pronto a proporre al Governo il nome diper un incarico istituzionale di questo tipo”, conclude ...

