Roma, occasione di mercato dalla Bundesliga! (Di sabato 9 ottobre 2021) Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe ’96, ha deciso che non rinnoverà il suo contratto col Borussia Mönchengladbach. In scadenza, probabilmente il centrocampista spingerà per lascare il suo club già da gennaio, con la Roma che proverà ad affondare il colpo. Zakaria Borussia Roma Mourinho, dopo la trattativa saltata per Xhaka quest’estate, potrà ricevere un centrocampista come Zakaria adatto al suo 4-2-3-1. Valutato la scorsa estate 20 milioni di euro, a gennaio il classe ’96 potrà lasciare il club di Bundesliga per meno della metà. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe ’96, ha deciso che non rinnoverà il suo contratto col Borussia Mönchengladbach. In scadenza, probabilmente il centrocampista spingerà per lascare il suo club già da gennaio, con lache proverà ad affondare il colpo. Zakaria BorussiaMourinho, dopo la trattativa saltata per Xhaka quest’estate, potrà ricevere un centrocampista come Zakaria adatto al suo 4-2-3-1. Valutato la scorsa estate 20 milioni di euro, a gennaio il classe ’96 potrà lasciare il club di Bundesliga per meno della metà. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

gualtierieurope : I fondi che arriveranno con il #PNRR, il #Giubileo e l’#Expo2030 sono un’occasione unica e irripetibile. Ci aspett… - marcodimaio : Inutile girarci intorno: quella di @CarloCalenda non era una battaglia di testimonianza. #Roma ha perso una grande… - TizianoPesce : RT @UispNazionale: Domenica #10ottobre Matti per lo sport @UispRoma in occasione della #Giornata mondiale contro il disagio mentale. Dalle… - Guissi36575315 : @Teresat73540673 Abbiamo solo una chance a Roma, dobbiamo puntare su Fratelli d'Italia. Non votare significherebbe… - cinziaconti4 : RT @camcomroma: ?? Lorenzo #Tagliavanti: «Questo incontro è una importante occasione per parlare di Roma e del futuro della nostra città, ch… -