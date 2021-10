Roma, no Green pass entrano nella sede della Cgil: petardi e bombe carta lungo il tragitto (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di guerriglia urbana a Roma . La manifestazione dei No Green pass , che si stava svolgendo in piazza del Popolo, si è trasformata in disordini e tafferugli tra i no vax e le forze dell'ordine. ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di guerriglia urbana a. La manifestazione dei No, che si stava svolgendo in piazza del Popolo, si è trasformata in disordini e tafferugli tra i no vax e le forze dell'ordine. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - repubblica : Roma, uno stratagemma 'salva' la poliziotta no Green Pass: nominata dirigente per le Pari opportunità, non potrà es… - repubblica : Green Pass, diecimila in piazza del Popolo. Scontri e cariche contro la polizia. Forza Nuova: 'Stasera ci prendiamo… - RenatoTojol : RT @localteamtv: No Green Pass, occupata CGIL: scontri manifestanti e polizia #protesta #NoGreenPass #Roma - francang1950 : RT @TeresaBellanova: I fascisti - perché di questo si tratta, anche se celati dietro la lotta contro il Green Pass - stanno compiendo viole… -