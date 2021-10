Roma, no Green pass assaltano sede Cgil: petardi e bombe carta lungo il tragitto. Landini: «Atto di squadrismo fascista» (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di vera e propria guerriglia urbana a Roma. La manifestazione dei No Green pass, che si stava svolgendo in piazza del Popolo, si è trasformata in uno scontro frontale tra i no vax e le... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di vera e propria guerriglia urbana a. La manifestazione dei No, che si stava svolgendo in piazza del Popolo, si è trasformata in uno scontro frontale tra i no vax e le...

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - TeresaBellanova : I fascisti - perché di questo si tratta, anche se celati dietro la lotta contro il Green Pass - stanno compiendo vi… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - brasca_davide : RT @FabRavezzani: I 10 mila no green pass che hanno scatenato il finimondo a Roma sono no vax, cioè contrari all’unica cosa che ci ha salva… - merely_my : RT @lauraboldrini: Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e alla C… -