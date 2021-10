Roma, manifestazione No Green pass: in piazza anche militanti Forza Nuova (Di sabato 9 ottobre 2021) No Green pass ancora in piazza a Roma. In migliaia hanno risposto all'appello dei movimenti che da mesi contestano le misure di contenimento della pandemia. Tra loro anche i militanti di Forza Nuova, ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Noancora in. In migliaia hanno risposto all'appello dei movimenti che da mesi contestano le misure di contenimento della pandemia. Tra lorodi, ...

robersperanza : Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - missypippi : RT @molumbe: Manifestazione #NoGreenPass Roma. Per il diritto alla LIBERTÀ, al LAVORO. - CNike60 : RT @MinervaMcGrani1: Al tg stanno dicendo cose vergognose sulla manifestazione di Roma…chi può mandi immagini così li sputtaniamo! -