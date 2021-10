Roma, corteo no vax: 10mila in piazza del Popolo. Manifestanti verso via Veneto, attacco alla polizia Diretta (Di sabato 9 ottobre 2021) corteo no Green pass a Roma, dove in 10mila si sono ritrovati in piazza del Popolo e si stanno dirigendo verso via Veneto. I Manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 ottobre 2021)no Green pass a, dove insi sono ritrovati indele si stanno dirigendovia. Isi sono riversati inle Flaminio bloccando il...

Advertising

Obsolete_LG : RT @DanieleSp85: Corteo verso la CGIL! #ROMA #NoGreenPassObbligatorio - templare2021 : RT @ArmoniosiAccent: I manifestanti gridano 'Servi' e 'Disonore' agli agenti di Polizia perché non fanno andare il corteo a Piazza del Pop… - franzmakk : #Roma Corteo non autorizzato dei no #greenpass. Guidati da Forza Nuova, quindi dai #fascisti. Gridano #libertà, ma… - Naidamaril : RT @ArmoniosiAccent: I manifestanti gridano 'Servi' e 'Disonore' agli agenti di Polizia perché non fanno andare il corteo a Piazza del Pop… - AnnaP1953 : RT @ArmoniosiAccent: I manifestanti gridano 'Servi' e 'Disonore' agli agenti di Polizia perché non fanno andare il corteo a Piazza del Pop… -