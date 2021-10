Roma, centinaia di manifestanti No green pass assaltano la sede della Cgil. Prima l’assedio poi l’irruzione: danneggiate alcune strutture (Di sabato 9 ottobre 2021) Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. “Occupata la Cgil” dicono. Altri al grido “No green pass” si stanno muovendo per per le vie del centro. Lanci di petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti gridano “libertà libertà”. centinaia di persone si sono accalcate sotto le finestre della sede del sindacato, tra cori e striscioni. “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente”, “Landini dimettiti”, urlano i cori rivolti all’indirizzo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Un’altra parte del corteo ha invece preso la strada opposta, tentando di dirigersi verso Montecitorio attraverso via del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Un gruppo diè entrato nella. “Occupata la” dicono. Altri al grido “No” si stanno muovendo per per le vie del centro. Lanci di petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti gridano “libertà libertà”.di persone si sono accalcate sotto le finestredel sindacato, tra cori e striscioni. “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente”, “Landini dimettiti”, urlano i cori rivolti all’indirizzo del segretario generaleMaurizio Landini. Un’altra parte del corteo ha invece preso la strada opposta, tentando di dirigersi verso Montecitorio attraverso via del ...

