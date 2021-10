Roma, caos in centro: 10mila in piazza contro il Green pass. Tensioni con la Polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – Dalle 15 di oggi s’è scatenato l’inferno in piazza del Popolo. In 10mila si sono radunati per protestare contro il Green pass. Le forze dell’ordine stanno lavorando per disperdere la folla anche servendosi di cariche. Ne sono nati tafferugli tra agenti e manifestanti. Ma la protesta è proseguita. “Libertà… Libertà” hanno gridato per le strade del centro. Altri invece hanno chiesto: “Le dimissioni di Draghi e Mattarella”. E’ stato il caos con tanto di lancio di petardi e bombe carte e finanche oggetti contro i poliziotti, il blocco del traffico in piazzale Flaminio e, come se non bastasse, alcuni si sono introdotti nella sede della Cgil di Roma. Difficile disperdere la folla. I presenti per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021)– Dalle 15 di oggi s’è scatenato l’inferno indel Popolo. Insi sono radunati per protestareil. Le forze dell’ordine stanno lavorando per disperdere la folla anche servendosi di cariche. Ne sono nati tafferugli tra agenti e manifestanti. Ma la protesta è proseguita. “Libertà… Libertà” hanno gridato per le strade del. Altri invece hanno chiesto: “Le dimissioni di Draghi e Mattarella”. E’ stato ilcon tanto di lancio di petardi e bombe carte e finanche oggettii poliziotti, il blocco del traffico inle Flaminio e, come se non bastasse, alcuni si sono introdotti nella sede della Cgil di. Difficile disperdere la folla. I presenti per ...

