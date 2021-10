Roma, bufera per Mourinho: la bravata del giocatore costa caro (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Un giocatore della Roma mette in imbarazzo José Mourinho. Un VIDEO diventato subito virale mette nei guai il club giallorosso. Roma, José Mourinho (Getty Images)Dopo la vittoria contro l’Empoli in casa e la pausa della Serie A dovuta all’impegno delle nazionali, l’AS Roma ha concesso ai suoi giocatori un po’ di riposo. L’allenatore José Mourinho ha permesso ai calciatori giallorossi tre giorni di vacanza per recuperare le forze e preparare al meglio la sfida contro la Juve. Tuttavia, quelle che dovevano essere giornate spensierate sono diventati giorni in cui la società è stata travolta da una bufera. A mettere in difficoltà il club giallorosso e il suo allenatore è l’attaccante Nicola Zalewski. Il ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021) Undellamette in imbarazzo José. Undiventato subito virale mette nei guai il club giallorosso., José(Getty Images)Dopo la vittoria contro l’Empoli in casa e la pausa della Serie A dovuta all’impegno delle nazionali, l’ASha concesso ai suoi giocatori un po’ di riposo. L’allenatore Joséha permesso ai calciatori giallorossi tre giorni di vacanza per recuperare le forze e preparare al meglio la sfida contro la Juve. Tuttavia, quelle che dovevano essere giornate spensierate sono diventati giorni in cui la società è stata travolta da una. A mettere in difficoltà il club giallorosso e il suo allenatore è l’attaccante Nicola Zalewski. Il ...

Advertising

repubblica : Bufera social per la foto di Rachele Mussolini contro la Festa della Liberazione. Poi il mea culpa: 'Capisco di ave… - infoitsport : “Mourinho, stasera pippiamo”: bufera sul video in cui compare il giovane attaccante della Roma… - FBadaloni : RT @GesuKrishna: +++ non si placa la bufera nello spogliatoio #Roma, spunta video di Smalling con 2 trapper che urlano 'stasera se magnamo… - giornale_calcio : ???? ???? Video sui social: 'Mou, stasera pippiamo...'. Bufera su #Zalewski e multa in arrivo #roma #romacalcio… - Italia_Notizie : “Mourinho, stasera pippiamo”: bufera sul video in cui compare il giovane attaccante della Roma Zalewski -