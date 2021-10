Roberto Speranza: «Tutta l’Italia è in zona bianca ma bisogna convincere gli incerti a vaccinarsi» (Di sabato 9 ottobre 2021) «Adesso Tutta l’Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti ma nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata». In un colloquio con il Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto Speranza mette in guardia contro il colpo di coda della pandemia e afferma che ci vuole ancora prudenza. Parlando della ripresa economica Speranza spiega: «La crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, possiamo parlare di tenuta, ma per un bilancio degli effetti è presto». Sulle vaccinazioni il ministro sottolinea: «Siamo tra i primi Paesi nel mondo, davanti a Germania, Francia e Gran Bretagna» e si appella ai ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) «Adessoè in, abbiamo fatto un altro passo in avanti ma nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata». In un colloquio con il Corriere della Sera il ministro della Salutemette in guardia contro il colpo di coda della pandemia e afferma che ci vuole ancora prudenza. Parlando della ripresa economicaspiega: «La crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, possiamo parlare di tenuta, ma per un bilancio degli effetti è presto». Sulle vaccinazioni il ministro sottolinea: «Siamo tra i primi Paesi nel mondo, davanti a Germania, Francia e Gran Bretagna» e si appella ai ...

