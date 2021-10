Ritrovato il bambino rapito dal padre a Padova, l’uomo “incastrato” dalle foto condivise sui social (Di sabato 9 ottobre 2021) . Sono state le tracce sui social lasciate dal padre, Bogdan Hristache, a permettere agli inquirenti di ritrovare l’uomo e il figlio di soli 5 anni rapito lo scorso martedì a Padova. I due sono stati fermati giovedì sera dalla Polizia di frontiera rumena. Erano a bordo di un treno in località Curtici, al confine con l’Ungheria. Sono state le foto condivise sui social a incastrare Bogdan Hristache, l’uomo che lo scorso martedì ha rapito il figlio, di soli 5 anni, a Padova, sottraeondolo alla madre, prima di darsi alla fuga. La polizia è riuscito a rintracciarlo proprio grazie alle tracce che l’uomo ha lasciato sui social: fotografie del figlio ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 9 ottobre 2021) . Sono state le tracce suilasciate dal, Bogdan Hristache, a permettere agli inquirenti di ritrovaree il figlio di soli 5 annilo scorso martedì a. I due sono stati fermati giovedì sera dalla Polizia di frontiera rumena. Erano a bordo di un treno in località Curtici, al confine con l’Ungheria. Sono state lesuia incastrare Bogdan Hristache,che lo scorso martedì hail figlio, di soli 5 anni, a, sottraeondolo alla madre, prima di darsi alla fuga. La polizia è riuscito a rintracciarlo proprio grazie alle tracce cheha lasciato suigrafie del figlio ...

