Risentimento muscolare per Calabria: l'esterno lascia il ritiro della Nazionale

l'esterno destro del Milan, Davide Calabria, ha accusato un Risentimento muscolare all'adduttore destro durante un allenamento in Nazionale e non sarà disponibile per la gara di domani pomeriggio, di Nations League, tra Italia e Belgio. Il giocatore farà ritorno a Milanello.

Ultime Notizie dalla rete : Risentimento muscolare Calcio: risentimento muscolare per Ricci, lascia il ritiro dell'Under Il centrocampista dell'Empoli è finito ko durante il match con la Bosnia ROMA - Il centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci lascia il ritiro dell'Under 21 per un risentimento muscolare riportato nel corso della partita Bosnia - Italia. Salterà dunque il match di qualificazione agli Europei degli Azzurrini contro la Svezia. . fsc/com 10 - Ott - 21 10:37 10 ...

Italia - Belgio, i nodi della formazione: Raspadori e Kean per un posto in attacco, in mezzo dubbio tra Barella e Jorginho Al di là della squalifica di Bonucci, in effetti bisogna annotare anche il rientro di Calabria a Milano per un risentimento muscolare all'adduttore destro. Chiellini sarà in campo, dunque? Nella sua ...

Risentimento muscolare, Calabria lascia il ritiro Rai Sport INFORTUNI – Le ultime su Djimsiti! Stop Ricci, Milenkovic, Calabria, Morata, Maksimovic… Proseguono gli impegni delle nazionali e arrivano importanti notizie sugli infortunati dai campi e dai quotidiani. Andiamo a vedere le ultime sui giocatori ai box e sui relativi tempi di recupero in c ...

Empoli, si ferma Samuele Ricci: cosa filtra in vista dell’Atalanta Infortunio Ricci – Gli impegni delle nazionali continuano a rivelarsi un’arma a doppio taglio per tutte le squadre di Serie A. Se da un lato c’è infatti la soddisfazione per avere giocatori chiamati a ...

