Riprese di Indiana Jones a Cefalù, Harrison Ford semina i fans... in bicicletta! (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delle sue prime azioni rocambolesche Harrison Ford , l'ha fatta, ieri sera, al di fuori del set di Indiana Jones, all'uscita dal ristorante "Bastione e Costanza" nel centro storico di Cefalù. Qui ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delle sue prime azioni rocambolesche, l'ha fatta, ieri sera, al di fuori del set di, all'uscita dal ristorante "Bastione e Costanza" nel centro storico di. Qui ...

Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @waru1322: VIDEO | A Cefalù il set di Indiana Jones: arriva Harrison Ford con giacca di pelle e frusta, fan in visibilio|07 ottobre 2021… - Danipol1970 : RT @waru1322: VIDEO | A Cefalù il set di Indiana Jones: arriva Harrison Ford con giacca di pelle e frusta, fan in visibilio|07 ottobre 2021… - HollandGaeth : RT @waru1322: VIDEO | A Cefalù il set di Indiana Jones: arriva Harrison Ford con giacca di pelle e frusta, fan in visibilio|07 ottobre 2021… - infoitcultura : Harrison Ford incanta Cefalù: iniziate le riprese di Indiana Jones 5 - infoitcultura : Indiana Jones 5, Harrison Ford si aggira in Sicilia per le riprese, con giacca d'ordinanza! -