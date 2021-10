Rinnovo Cuadrado | pronto un prolungamento a vita per il colombiano

(Di sabato 9 ottobre 2021)potrebbe firmare un contratto con la Juve fino alla fine della sua carriera. I dettagli sulpotrebbe restare alla Juve fino alla fine della sua carriera. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il prossimodel contratto dello impegnerebbe fino al 2023, quando avrà 35 anni.attualmente ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e la trattativa per la sua permanenza ‘a’ in bianconero sembra essere a buon punto. L’ufficialità potrebbe arrivare a fine mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

APPROFONDIMENTI CALCIO Colombia - Uruguay, gomitata dia Viña FINANZA Juventus, Exor presenta lista perCdA CALCIO Juventus, Pjanic alla Continassa: la 'visita di... MERCATO ...Questione di tempo per dipingere lo stesso finale anche con, la cui conferma non è mai stata in discussione, anche perché è una trattativa più facile che prevede il 'semplice' prolungamento ...Cuadrado potrebbe firmare un contratto con la Juve fino alla fine della sua carriera. I dettagli sul rinnovo Cuadrado potrebbe restare alla Juve fino alla fine della sua carriera. Secondo quanto rifer ...E' tempo di rinnovi in casa Juventus, il primo in ordine di tempo dovrebbe essere quello di Paulo Dybala, con cui è già tutto fatto e a breve è atteso ...