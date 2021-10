Riforma Pensioni 2022: 80 giorni alla fine di quota 100 e al ritorno della Fornero (Di sabato 9 ottobre 2021) Ottanta giorni! Mancano solamente 80 giorni alla fine di “quota 100” ed al ritorno prepotente della legge Fornero che arriverà come una mannaia sulla testa degli italiani. Siamo da oltre un anno che diciamo continuamente negli articoli, nei post, in TV che è necessario dare a milioni di italiani una giusta, seria, strutturale e duratura nuova legge previdenziale. Ma tant’è nel BelPaese non si usa fare programmazione, non si usa essere lungimiranti, si è sempre in emergenza e si è perennemente in campagna elettorale e quindi non è mai il momento giusto per affrontare veramente e seriamente i problemi che interessano le persone. C’era tutto il tempo, per la verità l’ex Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo aveva cominciato a mettere le basi per una ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 9 ottobre 2021) Ottanta! Mancano solamente 80di “100” ed alprepotenteleggeche arriverà come una mannaia sulla testa degli italiani. Siamo da oltre un anno che diciamo continuamente negli articoli, nei post, in TV che è necessario dare a milioni di italiani una giusta, seria, strutturale e duratura nuova legge previdenziale. Ma tant’è nel BelPaese non si usa fare programmazione, non si usa essere lungimiranti, si è sempre in emergenza e si è perennemente in campagna elettorale e quindi non è mai il momento giusto per affrontare veramente e seriamente i problemi che interessano le persone. C’era tutto il tempo, per la verità l’ex Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo aveva cominciato a mettere le basi per una ...

Advertising

manuele_a : Nel governo #Conte la ministra @CatalfoNunzia stava facendo ottimo lavoro su riforma #pensioni. Oggi… - BressiFrancesco : @matteosalvinimi fate una buona riforma delle pensioni come si deve gli italiani hanno sofferto abbastanza in questi lugubri ultimi anni - Carbone_Giann : RT @TrendOnline: Non c'è ancora luce in fondo al tunnel della riforma #pensioni, eppure #Quota100 scade tra pochi mesi. Ma si può andare pr… - Kenzo07999025 : @DM_Deluca @DM_Deluca, lo strano caso di Romano Prodi parole e fatti solo per citare:smantellamento IRI, ministro… - GeaPilato : RT @GIORGIOMALAVOL1: Dal 16 ottobre saranno pignorabili conti correnti e pensioni dei debitori verso l'agenzia delle entrate. La riforma d… -