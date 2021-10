Riaperture possibili grazie al Green Pass. Ma se davamo retta alla cura sovranista ce lo sognavamo. Salvini voleva eliminarlo

(Di sabato 9 ottobre 2021) È gara tra i partiti a chi si intesta la paternità dell’rgamento delle maglie – rispetto al parere fornito dal Cts – sulle percentuali massime di presenza all’interno delle strutture, da quelle sportive a quelle di carattere culturale, decise giovedì dal Governo. A partire dLega. Che però ha poco da esultare dal momento che “l’rgamento” in questione è stato reso possibile dalcontro cui Matteosi è sempre fieramente scagliato. “Grande soddisfazione per il decreto del governo sulle, che ha il marchio di Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza anti Covid e le sacrosante istanze delle categorie più penalizzate”, dichiara la presidente dei senatori azzurri, Anna Maria Bernini. Esulta il Partito democratico. Con le ...

Advertising

fcolarieti : Riaperture possibili grazie al Green Pass. Ma se davamo retta alla cura sovranista ce lo sognavamo. Salvini voleva… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Speranza, aumenti capienze possibili solo grazie a vaccini: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - 'Dopo le scelt… - ilnidodelfalco1 : I gestori di #discoteche non s'accontentano delle possibili riaperture al 35% che reputano evidentemente non sosten… - CorriereCitta : Nuove riaperture, quando aprono le discoteche e quando togliamo le mascherine: le possibili date -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture possibili

LA NOTIZIA

Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso delle graduali. Tutto ciò è ...le situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale o siano..."Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada". Così il ninistro della Salute Roberto Speranza in ...È gara tra i partiti a chi si intesta la paternità dell’allargamento delle maglie - rispetto al parere fornito dal Cts - sulle percentuali massime di ...Grazie anche all’abolizione della distanza interpersonale di un metro per i musei e altri istituti e luoghi della cultura. L’abolizione della distanza interpersonale di un metro. Il parere del Comitat ...