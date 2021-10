Riapertura stadi, Dal Pino: "Ritorno al 100% entro 15 giorni. Altrimenti sarebbe assurdo" (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il Ritorno al 100% dei tifosi? Se andassimo oltre i prossimi 15 giorni sarebbe assurdo. E' da luglio che lo chiediamo". Parola di Paolo Dal Pino , che in occasione del Festival dello Sport di Trento ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) "Ilaldei tifosi? Se andassimo oltre i prossimi 15. E' da luglio che lo chiediamo". Parola di Paolo Dal, che in occasione del Festival dello Sport di Trento ...

