Renzi difende Morisi: 'La sua vicenda spiattellata in modo vergognoso' (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli va dato atto, tra mille errori politici, che ha portato da sempre avanti la sua politica del garantismo, senza attaccare avversari politici quando si ritrovavano in un caso di cronaca ai loro ... Leggi su globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli va dato atto, tra mille errori politici, che ha portato da sempre avanti la sua politica del garantismo, senza attaccare avversari politici quando si ritrovavano in un caso di cronaca ai loro ...

Advertising

globalistIT : - CaressaGiovanni : #Renzi difende #Morisi: 'La sua vicenda spiattellata in modo vergognoso' - rosadineve : @megasabgio @danieledv79 Assolutamente no Renzi non denigra mai amici o avversari per farsi bello Difende a spada t… - rosadineve : @brocchimassimi1 Se ti riferisci a Renzi, lui ha molto coscienza di sé e difende fortemente ciò in cui crede ma sen… - ve10ve : Insultarsi e litigare tra PD e 5S vuol dire fare il gioco di Calenda e Renzi. È esattamente quello che vogliono. Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi difende Renzi difende Morisi: "La sua vicenda spiattellata in modo vergognoso" Globalist.it Renzi difende Morisi: "La sua vicenda spiattellata in modo vergognoso" Il leader di Italia Viva: "Partecipare a 'festini gay' non è reato, ma la vita privata di Morisi è stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato".

Il leader di Italia Viva: "Partecipare a 'festini gay' non è reato, ma la vita privata di Morisi è stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato".