Renzi al Mattino, non si rifà l'Ulivo: «M5S stanno scomparendo, la partita si gioca al centro» (Di sabato 9 ottobre 2021) Senatore Matteo Renzi dopo il successo del centrosinistra al primo turno delle elezioni Comunali, si parla tanto di un nuovo Ulivo. C'è il terreno per piantarlo?«L'Ulivo... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 ottobre 2021) Senatore Matteodopo il successo delsinistra al primo turno delle elezioni Comunali, si parla tanto di un nuovo. C'è il terreno per piantarlo?«L'...

Advertising

infoitinterno : Renzi al Mattino, non si rifà l'Ulivo: «M5S stanno scomparendo, la partita si gioca al centro» - CormaGodra76 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle La prego di non inseguire #Renzi che si attesta persino il merito del sole che sorge al mattino. - ragusaibla : @PetrazzuoloF Bravo, hai detto la tua prima fesseria del mattino: 'Renzi ha dimostrato in ogni modo di fare gli int… - giorgiagennari : RT @carlo1493: @giuliaselvaggi2 @CarloCalenda Chi continua a parlare di sondaggi ci deve spiegare la differenza tra sondaggio (fatto da Ixè… -