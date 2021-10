Ranieri si presenta: 'Lavoro duro e veloce per salvare il Watford' (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il Watford è un ottimo club per me. Volevo tornare in Inghilterra e sono molto contento, molto felice e voglio fare del mio meglio", ha detto Claudio Ranieri al sito web del Watford. "Penso che in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) "Ilè un ottimo club per me. Volevo tornare in Inghilterra e sono molto contento, molto felice e voglio fare del mio meglio", ha detto Claudioal sito web del. "Penso che in ...

Advertising

giampaolo_baio : RT @paradoxMKD: Ranieri Guerra, preso di mira da Report, ha da poco pubblicato un libro che si presenta come una «controstoria della pandem… - ETGazzetta : Ranieri si presenta: 'Lavoro duro e veloce per salvare il Watford' #Epl - sportface2016 : #Watford, #Ranieri si presenta: 'Siamo molto fiduciosi, obiettivo minimo 40 punti' - JPCK72 : RT @paradoxMKD: Ranieri Guerra, preso di mira da Report, ha da poco pubblicato un libro che si presenta come una «controstoria della pandem… - butwhy5 : RT @paradoxMKD: Ranieri Guerra, preso di mira da Report, ha da poco pubblicato un libro che si presenta come una «controstoria della pandem… -