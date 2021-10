Raggi, Grillo e Di Battista: il piano per contendere a Conte il M5s (Di sabato 9 ottobre 2021) Prima il discorso della sconfitta con il no a Roberto Gualtieri. Poi l’incontro con Enrico Michetti in Campidoglio. Virginia Raggi non sembra aderire più di tanto alla nuova linea del MoVimento 5 Stelle disegnata da Giuseppe Conte, che prevede l’alleanza strutturale con il Partito Democratico. Anzi. L’ormai ex sindaca di Roma sembra voler giocare un ruolo tutto suo all’interno del M5s. Che prevede l’occupazione dell’area politica interna lasciata vuota dall’ex Avvocato del Popolo. E un’alleanza con due figure di primo piano che potrebbero aiutarla in questa impresa. Una è quella del fondatore e Garante Beppe Grillo. L’altra è quella del fuoriuscito (ma con un piede sempre dentro al MoVimento) Alessandro Di Battista. Il MoVimento 5 Stelle in rotta Che Grillo creda in ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Prima il discorso della sconfitta con il no a Roberto Gualtieri. Poi l’incontro con Enrico Michetti in Campidoglio. Virginianon sembra aderire più di tanto alla nuova linea del MoVimento 5 Stelle disegnata da Giuseppe, che prevede l’alleanza strutturale con il Partito Democratico. Anzi. L’ormai ex sindaca di Roma sembra voler giocare un ruolo tutto suo all’interno del M5s. Che prevede l’occupazione dell’area politica interna lasciata vuota dall’ex Avvocato del Popolo. E un’alleanza con due figure di primoche potrebbero aiutarla in questa impresa. Una è quella del fondatore e Garante Beppe. L’altra è quella del fuoriuscito (ma con un piede sempre dentro al MoVimento) Alessandro Di. Il MoVimento 5 Stelle in rotta Checreda in ...

