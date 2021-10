Rabiot positivo, salta la finale di Nations League (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Adrien Rabiot non disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San Siro contro la Spagna. La Federcalcio francese, infatti, ha annunciato che il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto immediatamente in isolamento. La FFF aggiunge che il giocatore non potrà essere sostituito dal commissario tecnico Didier Deschamps che, dunque, potrà contare su 21 giocatori, dopo l’infortunio di Lucas Digne. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Adriennon disputerà ladella Uefain programma domani sera a San Siro contro la Spagna. La Federcalcio francese, infatti, ha annunciato che il centrocampista della Juventus è risultatoal Covid-19 ed è stato posto immediatamente in isolamento. La FFF aggiunge che il giocatore non potrà essere sostituito dal commissario tecnico Didier Deschamps che, dunque, potrà contare su 21 giocatori, dopo l’infortunio di Lucas Digne. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MilanistiCltr : RT @theMilanZone_: ???? Francia, Rabiot positivo al Covid: in ritiro ci sono #Theo e #Maignan via @lequipe - LPincia : RT @CalcioPillole: Con un comunicato, la #Francia annuncia la positività di Adrien #Rabiot al COVID-19. Per questo motivo, il francese salt… - __Ripper__ : PD 'sti gobbi di merda sempre in mezzo ai coglioni. Speriamo che puzzando di merda lo abbiano tenuto a distanza. - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Adrien Rabiot non disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San… - cmdotcom : #Juve, #Rabiot positivo al #Covid: il comunicato della Francia -