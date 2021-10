Rabiot positivo al Covid Salta la finale di Nations League Da valutare per la Juve

(Di sabato 9 ottobre 2021) Adrienal19. Salterà laditra Francia e Spagna, in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Il centrocampista dellantus è stato posto in isolamento. Daanche in casa bianconera in vista del ritorno in campo dopo la sosta. Il francese potrebbere i prossimi impegni della. Anche Kantè ha dovutore gli impegni dellaperchènel Chelsea. Adrienne pourra pas participer à lade la Ligue des, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ...

TORINO - Una notizia scuote il ritiro della Francia e la Juventus . Adrienè stato trovatoal Covid e posto in isolamento : salterà la finale di Nations League di domenica contro la Spagna e non sarà a disposizione di Allegri fino a quando non tornerà ...Adriennon disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San Siro contro ... infatti, ha annunciato che il centrocampista della Juventus è risultatoal Covid - ...Brutte notizie per la Juventus dalla Nazionale francese: Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in isolamento.TORINO - Brutte notizie per Deschamps e Allegri: Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19, salterà la finale di Nations League contro la Spagna e ...