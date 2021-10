Rabiot positivo al Covid | salta finale Nations League

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il centrocampista della Francia e della Juventus Adriensalterà ladicon la Spagna, in programma domani sera allo stadio ‘Meazza’ di Milano alle 20.45. L’ex giocatore del Psg è risultatoal-19 ed è stato posto in isolamento. Lo rende noto la Federcalcio francese su Twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Brutte notizie per la Francia e la Juventus . Adrienè infatti risultatoal Covid - 19 , come reso noto dalla Nazionale transalpina. Il centrocampista ex Paris Saint Germain sarà quindi costretto a saltare la finale di Nations League in ...APPROFONDIMENTI CALCIO Juventus,al Covid ALTRI SPORT A Las Vegas c'è la notte di giganti: Fury contro... CALCIO Lazio, contro l'Inter Milinkovic è la sentenza del gol Roma, Totti: '...Rabiot positivo al Covid-19: out con la Roma. Le ultime sul francese, risultato positivo al tampone con la Nazionale Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19. I tamponi effettuati durante il rit ...Il centrocampista della Juventus e della Nazionale transalpina costretto ai box dal virus: salterà anche la sfida di campionato con la Roma ...