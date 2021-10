Rabiot positivo al Covid: out per la finale di Nations League (Di sabato 9 ottobre 2021) Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League, domani contro la Spagna a Milano. Lo rende noto la federcalcio francese, informando che il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, non potrà essere sostituito. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 ottobre 2021) Il centrocampista della Francia Adriennon potrà partecipare alladi, domani contro la Spagna a Milano. Lo rende noto la federcalcio francese, informando che il centrocampista della Juventus è risultatoal-19 ed è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, non potrà essere sostituito. L'articolo

