Rabiot positivo al Coronavirus | il francese salta la Roma

(Di sabato 9 ottobre 2021)al Covid-19: out con la. Le ultime sul, risultatoal tampone con la Nazionale Adrienè risultatoal Covid-19. I tamponi effettuati durante il ritiro con la Nazionalehanno svelato l’esito inatteso per il centrocampista della Juve, posto in isolamento e assente per la finale di Nations League contro la Spagna.salterà anche il prossimo match della Juventus, in programma domenica 17 ottobre contro la. 10 giorni di quarantena, infatti, per l’ex Psg, out all’Allianz Stadium nella sfida ai giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Fantacalcio, #Juventus |??#Rabiot è risultato positivo al Covid: tra le alternative di #Allegri spicca un nome, ma… - tvdellosport : ?? JUVE, #RABIOT POSITIVO AL #COVID-19 ????Il centrocampista Juventino é risultato positivo nel ritiro della… - CalcioNews24 : Il francese non sarà a disposizione per #JuveRoma - infoitsport : Nations League, Rabiot positivo al Covid-19: centrocampista Juventus salta la finale con la Spagna - infoitsport : Francia, Rabiot positivo al Covid: due milanisti a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot positivo

ADV MILANO " Adriennon disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San Siro contro ... ha annunciato che il centrocampista della Juventus è risultatoal ...Brutte notizie per la Francia e la Juventus . Adrienè infatti risultatoal Covid - 19 , come reso noto dalla Nazionale transalpina. Il centrocampista ex Paris Saint Germain sarà quindi costretto a saltare la finale di Nations League in ...Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid e non prenderà parte alla finale di Nations League tra la nazionale francese e ...E’ tutto pronto per le finali di Nations League: entrambe le partite si disputeranno domani, ma arrivano notizie non troppo felici per la Francia. I Bleus, infatti, dovranno fare a meno di Rabiot, cen ...