Questa nonnina? Finta cieca per 20 anni. Truffa degna del reddito di cittadinanza: ecco come si è "tradita" da sola (Di sabato 9 ottobre 2021) Si fingeva cieca da circa venti anni e così aveva fregato anche l'Inps, che le aveva riconosciuto un'indennità mensile di mille euro per infermità. Finita sotto indagine, alla fine una donna di 74 anni è stata scoperta come falsa invalida: i carabinieri di Catanzaro le hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per oltre 200mila euro, emesso dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura. L'anziana signora, che risiede nella frazione Lido del capoluogo, è accusata di Truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche. L'indagine è scattata mesi fa e partita da una segnalazione di un vicino, che dopo aver litigato con la 74enne era andato dai carabinieri: quest'ultimi si sono resi conto che, dalla descrizione dei fatti, emergevano dei comportamenti e delle azioni da parte della ...

