Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro di Lombardia? Montepremi e cifra bassissima (Di sabato 9 ottobre 2021) Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2021. Lo sloveno ha attaccato sul Passo di Gandia quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e ha fatto il vuoto in solitaria, sulla successiva discesa è stato raggiunto dal nostro Fausto Masnada ma poi è riuscito a sconfiggere l’italiano nella volata a due lanciata nel cuore di Bergamo. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha così conquistato la seconda Classica Monumento della stagione, visto che in primavera si era imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il 23enne è stato davvero dirompente nella Classica delle Foglie Morte e ha fatto saltare il banco da autentico fuoriclasse, chiudendo una stagione semplicemente da favola. Si tratta di risultati agonistici e sportivi davvero esorbitanti, ma che hanno anche un certo risvolto economico. ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)ha vinto ildi2021. Lo sloveno ha attaccato sul Passo di Gandia quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e ha fatto il vuoto in solitaria, sulla successiva discesa è stato raggiunto dal nostro Fausto Masnada ma poi è riuscito a sconfiggere l’italiano nella volata a due lanciata nel cuore di Bergamo. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha così conquistato la seconda Classica Monumento della stagione, visto che in primavera si era imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il 23enne è stato davvero dirompente nella Classica delle Foglie Morte e ha fatto saltare il banco da autentico fuoriclasse, chiudendo una stagione semplicemente da favola. Si tratta di risultati agonistici e sportivi davvero esorbitanti, ma che hanno anche un certo risvolto economico. ...

