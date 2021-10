Qualificazioni Mondiali, i risultati del pomeriggio: Attenzione alla Svezia! (Di sabato 9 ottobre 2021) Da pochi minuti si sono conclusi i match valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali che si terranno in Qatar il prossimo anno. Questi i risultati delle partite andate in scena alle 18:00 Azerbaijan – Irlanda 0-3 Georgia – Grecia 0-2 Svezia – Kosovo 3-0 Finlandia – Ucraina 1-2 Scozia – Israele 3-2 La Svezia con il netto successo conquistato contro il Kosovo sale a 12 punti in classifica. Gli scandinavi sono ad una sola lunghezza dalla Spagna e, avendo disputato una gara in meno, hanno l’occasione di sorpassare gli iberici. A novembre andrà in scena lo scontro diretto tra le due compagini che sarà decisivo per stabilire chi accederà direttamente alla rassegna mondiale. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Da pochi minuti si sono conclusi i match valevoli per leaiche si terranno in Qatar il prossimo anno. Questi idelle partite andate in scena alle 18:00 Azerbaijan – Irlanda 0-3 Georgia – Grecia 0-2 Svezia – Kosovo 3-0 Finlandia – Ucraina 1-2 Scozia – Israele 3-2 La Svezia con il netto successo conquistato contro il Kosovo sale a 12 punti in classifica. Gli scandinavi sono ad una sola lunghezza dSpagna e, avendo disputato una gara in meno, hanno l’occasione di sorpassare gli iberici. A novembre andrà in scena lo scontro diretto tra le due compagini che sarà decisivo per stabilire chi accederà direttamenterassegna mondiale. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

