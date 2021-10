Qualificazioni Mondiali 2022: vittorie per Svezia e Ucraina, la Scozia beffa Israele (Di sabato 9 ottobre 2021) Cinque match in programma alle ore 18 per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, poche le sorprese. L’Ucraina si aggiudica il match contro la Finlandia e balza nuovamente al secondo posto di un girone complicato in cui la Francia prende il largo e alle spalle è gran bagarre. Dopo quattro minuti Yarmolenko porta in vantaggio gli ospiti, ma il solito Pukki pareggia i conti per i padroni di casa. Sempre nel primo tempo, a ogni modo, Yaremchuk riporta avanti i gialloblu che soffrono nel secondo tempo ma riescono a portare a casa i tre punti fondamentali con cui salgono a quota otto punti in classifica, al secondo posto e a sei lunghezze dalla Francia capolista. Vittoria più agevole, invece, per la Svezia, che infligge un netto 3-0 al Kosovo. I padroni di casa si portano in vantaggio alla mezzora con ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Cinque match in programma alle ore 18 per leaiin Qatar, poche le sorprese. L’si aggiudica il match contro la Finlandia e balza nuovamente al secondo posto di un girone complicato in cui la Francia prende il largo e alle spalle è gran bagarre. Dopo quattro minuti Yarmolenko porta in vantaggio gli ospiti, ma il solito Pukki pareggia i conti per i padroni di casa. Sempre nel primo tempo, a ogni modo, Yaremchuk riporta avanti i gialloblu che soffrono nel secondo tempo ma riescono a portare a casa i tre punti fondamentali con cui salgono a quota otto punti in classifica, al secondo posto e a sei lunghezze dalla Francia capolista. Vittoria più agevole, invece, per la, che infligge un netto 3-0 al Kosovo. I padroni di casa si portano in vantaggio alla mezzora con ...

