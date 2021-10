Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Bolivia-Perù: streaming e diretta Como TV? (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre, alle ore 22 (ora italiana), la Bolivia del C.T César Farias ospiterà il Perù del C.T Ricardo Gareca, il match é valido per la 12.a giornata del girone sudamericano per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. La Bolivia ha 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Perù-Uruguay: streaming e diretta Como TV? Qualificazioni Mondiali 2022, dove ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre, alle ore 22 (ora italiana), ladel C.T César Farias ospiterà ildel C.T Ricardo Gareca, il match é valido per la 12.a giornata del girone sudamericano per leaidel. Laha 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Uruguay:TV?...

Advertising

juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #FINUKR #FinlandiaUcraina: probabili formazioni, convocati, #pronostico e… - sportli26181512 : Qatar 2022, sfida clou Argentina-Uruguay: Albiceleste imbattuta dal 2014: Qatar 2022, sfida clou Argentina-Uruguay:… - Vecchiocuore1 : @GaeWeAreAcMilan A novembre per le qualificazioni mondiali....che palle - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali 2022: alle 15 Lituania-Bulgaria nel gruppo dell'Italia, in serata Inghilterra e Svizzera: C… -