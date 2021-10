Putiferio al Gf Vip Lite furiosa dietro le quinte | “Si sono prese a capelli” Le due vip ai ferri corti Ecco Chi sono Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sonia Bruganelli non risparmia Adriana Volpe dopo la sua ultima intervista. Alfonso Signorini apre il nuovo appuntamento del Gf Vip con l’infinita guerra tra le due opinioniste. Sembra proprio che non ci sia alcuna possibilità di vederle andare d’accordo, almeno per ora. Questa volta, danno il meglio di loro e, inaspettatamente, la moglie di Paolo Bonolis scatta e non le manda a dire. Era già chiaro che è una donna senza peli sulla lingua, ma stasera non riesce proprio a trattenere il suo disdegno nei confronti della collega. La Volpe è tornata, nei giorni scorsi, a contrattaccare e le sue dichiarazioni nonpiaciute per nulla a Sonia. In particolare, il discorso è sempre puntato lì: la ormai famosa foto che la Bruganelli ha scattato insieme a Magalli. Pare proprio che Adriana non sia riuscita a digerire affatto questo particolare ed ...