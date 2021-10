PS5 e Sony criticate dai fan per la prova gratuita 'Game Trials' (Di sabato 9 ottobre 2021) Recentemente Sony ha introdotto su PlayStation 5, in alcuni paesi, una nuova feature denominata Game Trials: questa consente ai giocatori di provare determinati giochi per alcune ore, prima di decidere se acquistarli. Attualmente la funzione è disponibile solo in alcune zone e solo per titoli specifici, come Death Stranding Director's Cut o Sackboy: Una nuova avventura. Erano molti gli utenti che speravano nel ritorno delle versioni demo dei giochi, tuttavia la modalità in cui questa novità è stata introdotta non è stata accolta positivamente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 ottobre 2021) Recentementeha introdotto su PlayStation 5, in alcuni paesi, una nuova feature denominata: questa consente ai giocatori dire determinati giochi per alcune ore, prima di decidere se acquistarli. Attualmente la funzione è disponibile solo in alcune zone e solo per titoli specifici, come Death Stranding Director's Cut o Sackboy: Una nuova avventura. Erano molti gli utenti che speravano nel ritorno delle versioni demo dei giochi, tuttavia la modalità in cui questa novità è stata introdotta non è stata accolta positivamente. Leggi altro...

