Protezione Civile Campania: allerta meteo Gialla su tutta la regione dalla mezzanotte (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Protezione Civile della regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido su tutta la Campania a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Si prevedono Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, anche intensi in alcuni punti del territorio. Possibili raffiche nei temporali. Sui settori settentrionali della regione i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal pomeriggio di domani.? A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei ...

