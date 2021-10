Proteste contro il Green Pass a Roma, Jared Leto finisce tra gli scontri (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Jared Leto arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass. L’attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della capitale, con una serie di video realizzata nella giornata segnata dalle violenze. “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia”, scrive nelle sue stories su Instagram. “Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e Green Pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata“, scrive, presentando video e foto della movimentata serata Romana. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021)arriva ae si ritrova in mezzo aglinella manifestazione No. L’attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della capitale, con una serie di video realizzata nella giornata segnata dalle violenze. “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia”, scrive nelle sue stories su Instagram. “Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata“, scrive, presentando video e foto della movimentata seratana. (fonte Adnkronos)

Advertising

petergomezblog : Clima, i politici ci dicono che oltre alle proteste servono proposte? Eccole. Dalla carbon tax globale alla legge c… - GennaroIanelli : @aleninjaturtle Massa di incompetenti asserviti. Basta vedere come hanno trattato le proteste in Piazza del Popolo:… - silvanhoe : RT @Andyphone: @borghi_claudio @Theskeptical_ Butta benzina sul fuoco per delegittimare le proteste e dividere gli italiani. Da ad intender… - Andyphone : RT @Andyphone: @borghi_claudio @Theskeptical_ Butta benzina sul fuoco per delegittimare le proteste e dividere gli italiani. Da ad intender… - LauraCarrese : RT @Andyphone: @borghi_claudio @Theskeptical_ Butta benzina sul fuoco per delegittimare le proteste e dividere gli italiani. Da ad intender… -