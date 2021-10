Profili falsi e fake news, la pagina social dell'Asugi sotto attacco dei no vax (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Elezioni comunali: tutti i sindaci eletti nei 38 comuni del Fvg - I RISULTATI In Friuli Venezia Giulia 72 nuovi casi di coronavirus: il bollettino ... Leggi su friulioggi (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Elezioni comunali: tutti i sindaci eletti nei 38 comuni del Fvg - I RISULTATI In Friuli Venezia Giulia 72 nuovi casi di coronavirus: il bollettino ...

Ultime Notizie dalla rete : Profili falsi Profili falsi e fake news, la pagina social dell'Asugi sotto attacco dei no vax L'attacco alla pagina Facebook dell'Asugi. La pagina Facebook di ASUGI è stata assalita ieri sera da un numeroso gruppo di profili falsi, che ha tentato di creare scompiglio e diffondere fake news commentando in blocco due post riservati alla campagna vaccinale. Tutti i profili, un centinaio, sono stati bloccati e ...

